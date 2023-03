Lens bate Angers e sobe provisoriamente à vice-liderança em França

O médio português David Costa iniciou o desafio entre os suplentes, mas acabou por ser lançado em campo quando decorria o minuto 71.

O Lens recebeu e venceu este sábado o lanterna vermelha Angers, por 3-0, para a 28.ª jornada da Liga francesa, e subiu, provisoriamente, à vice-liderança.

O avançado belga Lois Openda acabou por ser a grande figura do desafio, por culpa dos dois golos apontados, aos 30 e 46 minutos, antes do tento inaugural da autoria do marfinense Seko Fofana, aos 26.

Este triunfo permite aos Lens passar a somar 57 pontos, no segundo posto, contra os 66 do líder Paris Saint-Germain, e 56 do Marselha (terceiro posicionado), ambos com menos um jogo. Já o Angers, continua na cauda da tabela, com apenas 10.

Horas antes, o Lille, treinado por Paulo Fonseca, venceu em Toulouse (2-0), com os golos na parte final do desafio, um desfecho que possibilitou a subida ao quinto lugar.

No Estádio Municipal de Toulouse, os internacionais portugueses José Fonte e André Gomes alinharam de início nos dogues, que tiveram no brasileiro Alexsandro o marcador do primeiro golo, à passagem do minuto 86, antes do suplente Mohamed Bayo também fazer o gosto ao pé, aos 90+11.

Desta forma, a equipa comandada pelo técnico português passa a ocupar, provisoriamente, a quinta posição, com 49 pontos, mais dois do que o Rennes (sexto), que no domingo visita o líder da prova, o PSG.

Já o Toulouse é 11.º posicionado, com 35 pontos.