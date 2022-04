Há quem não convença Xavi e até já falam em guia de marcha do Barcelona

Central francês Lenglet vai ser vendido no verão, assegura imprensa espanhola

De acordo com o jornal Sport, Clément Lenglet não faz parte dos planos a longo prazo de Xavi e a ausência do francês frente ao Eintracht Frankfurt, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, já foi um indicador de que o defesa deixou de contar para o técnico catalão.

A fonte garante mesmo que Lenglet será vendido já no próximo verão, quatro anos depois de ter chegado a Camp Nou, a troco de 35 milhões de euros, oriundo do Sevilha.

Desde a chegada de Xavi ao Barcelona, Lenglet tem vindo a perder o lugar outrora cativo no onze titular, estando neste momento atrás de Gerard Piqué, Ronald Araújo e Eric García na hierarquia do treinador.

O central de 26 anos já terá sido oferecido a vários emblemas durante o mercado de inverno, mas recusou quaisquer abordagens. No entanto, o facto de ser canhoto e de ainda ter vários anos de carreira pela frente são fatores que fazem o Barça estar confiante na rápida venda do central, que já foi alvo de sondagens por parte do Arsenal, Newcastle e Inter.

Esta temporada, Lenglet está a ter, de longe, a utilização mais escassa desde que deu entrada na Catalunha, tendo efetuado 20 jogos até ao momento pelo Barcelona.