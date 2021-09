Lenda do Tottenham e da seleção inglesa, Jimmy Greaves morre aos 81 anos

Jimmy Greaves morreu na manhã deste domingo aos 81 anos.

O futebol inglês perdeu este domingo uma das suas maiores lendas vivas. Jimmy Greaves, antigo avançado da seleção nacional e do Tottenham, morreu aos 81 anos. Ele é o melhor marcador da história dos Spurs com 266 golos em 379 jogos.

Durante a carreira, marcou 382 golos em 579 encontros realizados. Pela seleção inglesa, Jimmy Greaves conquistou o maior título da carreira: o Mundial'1966, o único conquistado pelos ingleses até hoje. Ele é o quarto melhor marcador de sempre do conjunto dos três leões com 44 golos em apenas 57 jogos.

Até hoje também, ele é o único jogador a ter feito seis hat-tricks pela seleção inglesa. Após a sua aposentadoria, Greaves tornou-se conhecido por uma nova geração de fãs do futebol na sua posição como apresentador de TV no programa de revista semanal "Saint and Greavsie".

Várias homenagens já estão a ser realizadas. O Tottenham, equipa que defendeu por nove temporadas, deixou uma homenagem no Twitter: "Ficamos extremamente tristes ao saber do falecimento do grande Jimmy Greaves. Estendemos nossas mais profundas condolências à família e aos amigos de Jimmy neste momento triste. Descanse em paz, Jimmy", escreveu.

Atual ídolo dos Spurs, Harry Kane também publicou uma mensagem para Greaves com uma foto ao lado da lenda. "RIP Jimmy Greaves. Uma verdadeira lenda e um dos grandes artilheiros. Os pensamentos estão com sua família e amigos", publicou.