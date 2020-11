Lenda do Liverpool não tem dúvidas: "O melhor trio é o formado por Mané, Jota e Salah"

Jamie Carragher mostrou-se entusiasmado com o estado de forma de Diogo Jota e apontou-o ao lugar habitualmente ocupado por Roberto Firmino ao lado de Mané e Salah

Autor de sete golos em onze jogos pelo Liverpool, Diogo Jota tem arrebatado os corações dos adeptos do Liverpool e nem as lendas do clube se mostram indiferente ao impacto do português. Em declarações ao programa "TalkSPORT", da cadeia televisiva BBC, Jamie Carragher sugeriu a Jurgen Klopp juntar Jota a Mané e Salah e a remeter Roberto Firmino para o banco.

"O melhor trio é o formado por Mané, Jota e Salah. O Firmino não está numa boa forma, mas isso pode mudar se o Liverpool chegar a uma final. Mas não creio que ele tenha estado em boa forma na época passada sequer. Mesmo com o Liverpool a ganhar a Premier League, houve algumas coisas que ficaram em plano secundário. O Firmino, por exemplo, não marcou um golo em casa até ao último jogo caseiro com o Chelsea", referiu o antigo central do Liverpool.