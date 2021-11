Lenda do Bayern arrasa Kimmich pela não-vacinação: "Comigo, não teria jogado"

Paul Breitner, antigo jogador, criticou médio alemão e não foi o único

A escolha de Joshua Kimmich e não se vacinar continua a gerar polémica na sociedade e no futebol alemão. Paul Breitner, antigo craque do Bayern, criticou a atitude do internacional germânico.

"Comigo, não teria jogado. E os outros quatro [não vacinados] também não. Esses cinco não teriam sequer treinado connosco! Eu próprio lhes dizia: "malta, adeus! Algures numa montanha podem correr para cima e para baixo, mas aqui connosco, não. Aqui não é possível", afirmou Breitner, agora comentador desportivo.

Também Mario Gómez, goleador dos tempos modernos do Bayern, falou sobre o caso e estabeleceu comparação entre jogador e adeptos.

"Os estádios estão lotados porque 60, 70, 80 por cento das pessoas já estão vacinadas. E ele próprio beneficia-se com isso. Se todos reagissem como ele, provavelmente voltaríamos a estar mais um ano sem público...", afirmou, em declarações ao jornal Bild.