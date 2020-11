Lenda abriu caminho da Macedónia do Norte rumo ao Europeu

Um golo solitário de Goran Pandev valeu vitória sobre a Geórgia (1-0) e a presença inédita do país balcânico numa fase final de uma competição internacional

Aos 37 anos, Pandev tem uma carreira recheada de títulos, mas é difícil imaginar momento mais especial do que aquele vivido esta quinta-feira. Com um golo pleno de oportunidade, o veterano avançado foi decisivo na vitória da Macedónia do Norte na Geórgia (1-0) que selou o apuramento para a fase final do Europeu'2020, a primeira grande competição internacional a contar com a equipa balcânica.

Na competição, que se vai realizar em 2021 à conta da pandemia do coronavírus, a formação orientada por Igor Angelovski - que terminou o encontro lavado em lágrimas agarrado à bandeira do seu país - vai ser incluída num grupo que também conta com Holanda, Ucrânia e Áustria.

Mesmo estando fora dos planos de Rúben Amorim no Sporting, Ristovski foi titular e esteve 89 minutos em campo na noite mais especial do país da ex-Jugoslávia que ganhou a independência em 1991.