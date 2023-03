Lembra-se do "Para onde estás a olhar, parvo?", de Messi? FIFA mostrou mais imagens

"Para onde estás a olhar, parvo? Vai embora": a frase de Lionel Messi para Wout Weghorst, no final do encontro entre a Argentina e os Países Baixos, nos quartos-de-final do último Mundial, acabou por ser um dos momentos mais polémicos que o astro do futebol viveu em toda a sua carreira. Agora, a FIFA mostrou mais imagens dos bastidores e confirmou-se aquilo que já se sabia: o destinatário da mensagem era mesmo o avançado neerlandês, atual jogador do Manchester United

A polémica entre Lionel Messi e Wout Weghorst ainda dá que falar. A FIFA juntou imagens dos bastidores do duelo entre Países Baixos e Argentina, dos quartos do último Mundial, e foi possível ver mais detalhes do episódio.

Numa confirmação daquilo que já se sabia, as imagens provaram que o destinatário da expressão "Para onde estás a olhar, parvo? Vai embora" era mesmo o avançado neerlandês, atualmente a jogar no Manchester United.