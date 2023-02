Lembra-se do "mudo" Rodríguez: fala de Jesus, CR7, Mourinho, do "chocolate" que levou do Arsenal...

Entrevista de Alberto "Mudo" Rodríguez, antigo jogador de Braga, Sporting e Rio Ave, a programa "La Fé de Cuto", do canal Trome

Sobre Portugal:

"O clima, lá é bem frio. Em Lima não faz tanto frio. Depois o idioma. Fui aprendendo a ver desenhos animados em português com legendas em Portugal. Quando falavam devagar eu percebia. E tive colegas que falavam bem espanhol. Hoje falo e entendo o português."

Sobre Jorge Jesus:

"Lembro-me de Jorge Jesus, que esteve no Flamengo e ganhou a Libertadores. Perguntei-lhe porque é que ele era assim, que se transformava em campo, que queria ser médio, fisioterapeuta, queria ser tudo. Lá os treinadores metem-se em tudo. Para quem não o conhece, é ofensivo, falta-te ao respeito, fala-te mal... Mas quem o vai conhecendo percebe que o faz porque se transforma, porque é apaixonado, por isso tem tanto sucesso. Uma vez num mau passe ou algo assim, num treino tático, disse-me 'Alberto, o que é que tu queres, treina bem ou mando-te de volta para o Alianza Lima e não voltas'. Olhei para ele e mais nada. Tinhas dessas coisas. Falava mal, mas falava mal mesmo. Chamava-te à atenção. Mas há formas e maneiras. Falava mal a qualquer um. Depois no Benfica havia pessoas que não o queriam lá, mas começou a ganhar, a ser campeão e tiveram de o aguentar. Mas a lidar com pessoas. E depois fora de campo é diferente. Um grande 'gajo'."

A ligação a Jorge Mendes e o momento em que conheceu Ronaldo:

"Quando fui à Europa, ele já me estava a seguir. Quando cheguei a Portugal conheci-o. Tinha o Ronaldo, acho que jogadores da NBA também. Disse-me 'qualquer coisa vem a minha casa', e assim era. Fomos a Espanha ver um Real Madrid-Almería, foi quando conheci o Cristiano Ronaldo. Na altura estava com a Irina, era mais magrinha... Depois do jogo fomos comer e estavam umas 30 ou 40 pessoas, entre famílias, pessoas da empresa. O Ronaldo é bem disposto, conversador, e outras pessoas dizem-me o mesmo. Não é a ideia que muita gente tem dele. Pareceu-me uma pessoa simples. Mas é muito mediático."

Quando conheceu José Mourinho:

"Conheci-o num jogo da UEFA contra o Tottenham, ele estava no Chelsea. O gerente era muito amigo dele, então fui visitá-lo. Ele disse-me 'podes ser um central espetacular, sabes o que é que te falta, dar patadas'. Estive um bocadinho com ele e depois fui descansar. Pareceu-me muito boa pessoa. às vezes vendem-te uma coisa, mas quando os conheces..."

Sobre o Arsenal-Braga, 6-0:

"Nunca levei tanto chocolate como contra o Arsenal na Champions (6-0 ao Braga em 2010/11). Tinham Arshavin, Nasri, Chamack, Fàbregas, uma grande equipa. Levámos seis. Nunca me senti tão frustrado. Ias marcar um e a bola já estava noutro. Depois ganhámos 2-0 em Portugal. Nesse grupo fizemos nove pontos e não passámos, incrível. É difícil fazer nove pontos na Champions. Depois fomos para a Liga Europa e fomos à final. Ganhámos a Liverpool, Benfica, Dínamo de Kiev. Bons momentos."

Sobre o Rio Ave:

"Tinha saído do Sporting e correu bem. Passei bons momentos. Queria jogar e ajudou-me muito. Defrontei o André Carrillo quando ele estava no Sporting. Ganhou-me 1-0, tinha boa equipa. Ele cresceu muito. Ser colega dele ajudou no seu crescimento."

Negociação com o Junior Barranquilla:

""Não sabia que o Junior era uma grande equipa e que os proprietários eram.... os donos! Os verdadeiros. O dono do clube é um homem que é dono desde 1970 e que tem muito dinheiro. O seu filho é o Presidente, outro filho é um senador e outro filho é o Presidente da Câmara, imaginem só. A verdade é que eu não queria ir, mas eles insistiram. Eu disse para mim: 'Vou pedir-lhes muito para que digam que não'. Quando lhes pedi, disseram-me: 'pronto, sem problemas'. Eu disse: 'devia ter pedido mais'".