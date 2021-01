Lembra-se do ex-FC Porto Ibson? Aos 37 anos, tem um novo clube

Médio já jogou em Itália, Rússia e Estados Unidos. Em 2020, somou 29 jogos e três golos pelo Tombense.

O fim da carreira parece estar ainda longínquo no caso de Ibson. O antigo médio do FC Porto destacou-se ao serviço do Tombense (29 jogos e três golos) em 2020 e agora passará a representar o Amazonas, conhecido por contratar jogadores de peso no futebol brasileiro, como o atacante Maikon Leite, tricampeão da Copa do Brasil (duas vezes pelo Palmeiras e uma pelo Santos), e o médio Airton, com passagens por Fluminense, Botafogo e Flamengo.

Aos 37 anos, Ibson é o terceiro reforço de peso do "Onça Pintada", depois do médio Adriano Pagode, campeão da Libertadores pelo Santos, em 2011, e do atacante Marion, campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro.

Bicampeão português pelo FC Porto e bicampeão da Recopa Sul-Americana (Santos, em 2012, e Corinthians, em 2013), campeão brasileiro (2009), o centrocampista formado no Flamengo jogou ainda quatro temporadas nos Estados Unidos, ao serviço do Minnesota United, disputando 107 jogos e marcando sete golos na MLS, depois de ter tido experiências em Itália, pelo Bolonha, em 2014, e na Rússia, pelo Spartak Moscovo, de 2009 a 2012.