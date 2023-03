Lembra-se do ex-Benfica Freddy Adu? "Já fui do topo da montanha ao fundo do mar"

Sem clube desde 2021, quando representou o Osterlen, da Suécia, Freddy Adu está pronto para regressar aos relvados e pede uma oportunidade, em entrevista ao portal Goal. O avançado norte-americano, de 33 anos, passou pelo Benfica entre 2007 e 2011.

Voltar ao ativo: "Sei que tenho de ficar em forma e que já não jogo há muito tempo, por isso, tenho de fazer provas, o que exigirá que esteja super em forma. Estou numa altura em que estou preparado para fazê-lo e assim será neste verão. Espero que corra de acordo com o planeado, que algumas portas se abram e que possa ter a oportunidade de voltar a jogar."



Pronto para voltar a fazer o mais ama: "Não sei que oportunidades vão surgir, mas tenho de estar preparado para qualquer oportunidade que apareça. Não vou dizer que sou demasiado bom a ninguém. Só quero voltar a jogar o jogo que adoro e de que sinto falta. Sinto falta da atmosfera, do balneário, de treinar todos os dias de manhã, de estar com os rapazes... sinto falta de tudo."



Percurso: "Já fui do topo da montanha ao fundo do mar. Penso que também trarei muita orientação aos jogadores mais novos. Se as pessoas quiserem entrar em contacto comigo - quer sejam clubes ou jovens - ficarei feliz em falar com eles, porque já passei por isto. Podes ter todo o talento do mundo, mas se não trabalhares no duro e evoluíres esse talento..."