Lembra-se de Wilshere? Está de volta com um contrato de curta duração

Jogador estava sem competir desde setembro, mas convenceu o Bournemouth.

Jack Wilshere vai ser reforço do Bournemouth, terceiro classificado do Championship. O médio de 29 anos não joga desde setembro, saiu do West Ham e estava livre.

Apesar das lesões quase sucessivas, que lhe foram tirando espaço no Arsenal, o jogador mereceu a confiança do clube, onde esteve a treinar para readquirir a forma e no qual, em 2016/17, já tinha sido importante por empréstimo. Wilshere assinará, segundo a "Sky Sports", um contrato de curta duração, que deverá ser oficializado amanhã, terça-feira.

Nas duas últimas épocas, Wilshere somou 18 encontros no West Ham, para onde se mudou 17 anos depois de ter iniciado o percurso de futebolista nas escolinhas do Arsenal.