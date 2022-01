Lembra-se de Vágner Love? Aos 37 anos, ruma ao futebol dinamarquês

Experiente avançado brasileiro assina pelo Midtjylland, campeão da Dinamarca em 2020.

Aos 37 anos, Vágner Love vai representar o 10.º clube da carreira. O avançado brasileiro, que estava livre no mercado depois de deixar o Kairat, do Cazaquistão, acertou a mudança para o Midtjylland, da Dinamarca, com a oficialização programada para esta quinta-feira.

Love, internacional canarinho em 25 ocasiões (nove golos), ruma a um novo destino europeu, depois de já ter representado CSKA Moscovo, Mónaco, Alanyaspor, Besiktas e, claro, o Kairat. Fora do Velho Continente, defendeu as cores de Palmeiras, Flamengo e Corinthians, no país natal, e do Shandong Luneng, na China.

De recordar que o dianteiro foi um dos carrascos do Sporting na final da Taça UEFA 2004/05, ao apontar um dos golos da vitória (3-1) do CSKA sobre os leões, em Alvalade.