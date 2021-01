Leipzig vence Leverkusen e consolida vice-liderança da Bundesliga

Julian Nagelsmann, treinador do Leipzig, voltou a celebrar na Bundesliga

Redação com Lusa

Touros vermelhos regressaram aos triunfos após derrota na última jornada. Bayern Munique segue isolado no primeiro lugar do campeonato alemão

O Leipzig regressou, este sábado, aos triunfos na Liga alemã e consolidou o segundo lugar, atrás do líder destacado Bayern Munique, ao vencer, por 1-0, na receção ao Bayer Leverkusen, em jogo da 19.ª jornada da prova.

Depois da surpreendente derrota no terreno do aflito Mainz, os touros vermelhos recolocaram-se na perseguição aos bávaros, graças a um míssil do francês Christopher Nkunku, aos 51 minutos, sem hipóteses de defesa para o checo Hradecky.

O Leipzig segue no segundo lugar, com 38 pontos, tendo agora mais seis do que o Leverkusen (32), que chegou a liderar a Bundesliga em dezembro, mas que, desde então, somou apenas uma vitória em sete jogos e averbou cinco desaires.

Na luta pela frente, o Bayern Munique somou a quarta vitória seguida na Bundesliga e segue firme na liderança, com 45 pontos, sete acima do Leipzig, depois de ter recebido e vencido por 4-1 o Hoffenheim, "retribuindo" a goleada que tinha sofrido logo à segunda jornada.

Jerôme Boateng, aos 32 minutos, e Thomas Müller, aos 43, marcaram os tentos dos campeões germânicos na primeira parte, antes de o croata Andrej Kramaric reduzir para os visitantes, aos 44.

No segundo tempo, o líder dos goleadores na Alemanha, o "inevitável" Robert Lewandowski, anotou o 24.º golo na prova e aumentou a vantagem do Bayern, aos 57 minutos, cabendo a Serge Gnabry fixar o resultado, aos 63.