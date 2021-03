Leipzig vence fora de portas com golo de Sabitzer

Triunfo em casa do Arminia Bielefeld na abertura da jornada 26.

Um golo do austríaco Marcel Sabitzer aos 46 minutos deu a vitória ao Leipzig na visita ao Arminia Bielefeld, no arranque da 26.ª jornada da Bundesliga.

O médio ofensivo encostou para o único golo da partida, no primeiro minuto depois do intervalo, após um bom trabalho do espanhol Dani Olmo, que recuperou a bola perto da área do Arminia e, mais tarde, foi assistir o austríaco.

Depois de uma primeira parte "apagada", os visitantes voltaram melhores para a etapa complementar, mas não conseguiram marcar mais golos, também devido à intervenção do guardião Ortega.

O resultado deixa o segundo classificado Leipzig, que voltou às vitórias após empatar com o Frankfurt (1-1), a um ponto do Bayern de Munique, que lidera a Bundesliga e no sábado recebe o Estugarda pelas 14:30 de Lisboa.

Por seu lado, o Arminia Bielefeld voltou a perder, após ter ganho na última ronda em casa do Bayer Leverkusen (2-1), e continua muito perto dos lugares de descida, no 15.º posto, apenas um ponto acima da "linha de água".