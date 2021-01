Leipzig vence em Estugarda e é líder provisório da Bundesliga

O Leipzig subiu provisoriamente à liderança da Liga alemã.

O Leipzig subiu este sábado, provisoriamente, à liderança da Liga alemã, com um triunfo por 1-0 na visita ao Estugarda, aguardando agora por um deslize do Bayern Munique nesta 14.ª jornada.

O jovem médio internacional espanhol Dani Olmo marcou, aos 67 minutos, o golo que o Leipzig já há muito justificava, surgindo liberto, ao segundo poste, a rematar um cruzamento na esquerda desviado pela cabeça de um defesa.

A supremacia do Leipzig, mais intensa no segundo tempo, podia ter frutos na primeira parte, porém Emil Forsberg falhou um penálti, aos 22 minutos.

O Leipzig soma 31 pontos, mais um do que o Bayern Munique que no domingo recebe o Mainz, enquanto o Bayer Leverkusen perdeu terreno na discussão do título com a derrota por 2-1 em casa do Eintracht Frankfurt de André Silva, ficando com os mesmos 28 pontos.

O avançado internacional português viu a sua equipa ficar em desvantagem, logo aos 10 minutos, com golo do médio Nadiem Amiri, mas a reviravolta começou aos 22, com tento de Amin Younes.

A sorte bafejou os anfitriões, que passaram, definitivamente, para a frente aos 54, com autogolo do jovem defesa Edmond Tapsoba, do Burkina Faso.

Aos 82, mais sorte para Hinteregger, pois o corte do central do Frankfurt foi à quina no poste com a trave, gorando-se o empate, com os azares distribuídos.

O Hertha Berlim ganhou alguma folga na fuga à zona de despromoção com o triunfo por 3-0 sobre o Schalke 04 do lesionado Gonçalo Paciência, que continua em último lugar, com somente quatro pontos.

O Union Berlim continua a surpreender, desta vez impondo-se por 2-0 na visita ao Werder Bremen, com golos do holandês Sheraldo Becker, aos 12 minutos, e do nigeriano Taiwo Awoniyi, aos 28.

O conjunto da capital tem 24 pontos e divide o quarto lugar com o Wolfsburgo, que no domingo joga em Dortmund.

O Borussia Mönchengladbach valeu-se do tento solitário do suíço Breel Embolo, aos 58, para ganhar em casa do Arminia Bielefeld e ficar a um ponto do sexto lugar do Dortmund, que tem 22 e o acesso à última vaga com direito à Liga Europa; o rival é antepenúltimo, em posição de descida.