Leipzig vence em Berlim e recupera quarto lugar da Bundesliga

Equipa de André Silva vinha de duas derrotas seguidas que a tinham feito descer da zona de topo do campeonato alemão.

O Leipzig ganhou este sábado em Berlim, ao Hertha, por 1-0, e recuperou o quarto lugar na Bundesliga, claramente ainda a apostar na qualificação para a Champions.

O conjunto treinado por Marco Rose, e no qual joga o português André Silva, vinha de duas derrotas seguidas que o tinham feito descer da zona de topo do campeonato alemão, aproximando-se de novo do pódio, a três pontos apenas do Union Berlim.

Na 27.ª jornada da Bundesliga, o Leipzig beneficiou da perda de pontos dos rivais mais diretos: o Union Berlim perdeu 2-1 em Dortmund e o Friburgo foi derrotado em casa por 1-0 pelo Bayern Munique, que assim vingou a eliminação na Taça da Alemanha.

O Union Berlim tem 51 pontos, o Leipzig 48 e o Friburgo 47, depois dos jogos de hoje.

O golo solitário da tarde apareceu aos 39 minutos, com o maliano Amadou Haidara a dar bom seguimento a um canto marcado pelo húngaro Dominik Szoboszlai.

André Silva começou o jogo no banco e entrou aos 63 minutos, para o lugar de Timo Werner, numa troca já habitual do homem mais avançado no terreno.

O Hertha, segue de mal a pior: antepenúltimo, está no lugar de play-off de permanência, mas com um ponto a mais que o penúltimo, posto de descida direta.