Leipzig vence Augsburgo e ascende ao terceiro lugar da Bundesliga

Redação com Lusa

André Silva foi suplente não utilizado na formação patrocinada pela Red Bull.

O Leipzig, que deixou o avançado português André Silva no banco, venceu este domingo por 3-2 no terreno do Augsburgo, em jogo da 28.ª jornada da Bundesliga.

Um golo de Kevin Kampl, aos 10 minutos, e um bis de Timo Werner, que marcou aos 32 e 35, garantiram o triunfo, num jogo em que o Augsburgo inaugurou o marcador aos cinco minutos, por Arne Maier, e voltou a marcar aos 82, por Vargas, numa altura em que o português Renato Veiga já estava em jogo há quatro minutos.

O Leipzig subiu desta forma ao terceiro lugar da Liga alemã, em igualdade pontual (51) com o Union Berlim, que joga no domingo com o Bochum.