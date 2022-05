Leipzig sofre segunda derrota consecutiva na Bundesliga e cai dos lugares milionários

André Silva assistiu o único golo do Leipzig

O Leipzig sofreu esta segunda-feira a segunda derrota consecutiva na Bundesliga, ao perder por 1-3 na visita ao Borussia M' Gladbach, em jogo da penúltima jornada, e caiu dos lugares de Liga dos Campeões, passando a ser quinto.

André Silva foi titular na formação patrocinada pela Red Bull, tendo assistido aos 36 minutos o golo do 1-1, já depois de Embolo ter inaugurado o marcador para a equipa da casa, aos 17.

Ao cair do pano do intervalo, Hofmann, assistido pelo avançado suíço, repôs a vantagem do Monchengladbach e ele mesmo selou o 3-1 final, aos 77, que coloca o clube, já arredado de qualificar-se para as competições europeias na próxima época, na décima posição da Bundesliga, com 41 pontos.

Já o Leipzig caiu para o quinto lugar, com 54 pontos, menos um do que soma o Friburgo, uma posição que o sexto, Colónia (52), ainda sonha em chegar na derradeira jornada da prova, assim como o União Berlim (sétimo), que leva vantagem sobre ambos no confronto direto.