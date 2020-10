Leipzig sofre primeira derrota e cede liderança alemã a Bayern e Dortmund

Desaire por 1-0 em casa do Borussia Moenchengladbach.

O Leipzig sofreu este sábado a primeira derrota na Liga alemã de futebol, perdendo a liderança isolada após o desaire por 1-0 em casa do Borussia Moenchengladbach, numa sexta jornada que isolou Bayern Munique e Borussia Dortmund.

O jovem extremo austríaco Hannes Wolf marcou, aos 60 minutos, o único golo da partida, castigando a equipa à qual está contratualmente ligado e o emprestou esta época ao rival.

Com este resultado, o Leipzig, que a meio da semana foi goleado por 5-0 em casa do Manchester United, para a Liga dos Campeões, caiu para o terceiro lugar, com 13 pontos, a dois de Bayern e Dortmund.

O Borussia Moenchengladbach é agora o quarto, isolado, com 11 pontos, mais um do que o surpreendente Augsburgo.

Em Colónia, o campeão da Europa Bayern Munique impôs-se por 2-1, com golos de Thomas Muller, aos 13 minutos, de penálti, e Serge Gnabry, aos 45+1, de pouco valendo a resposta de Dominick Drexler, aos 82.

Raphael Guerreiro começou no banco e entrou no Borussia Dortmund somente aos 75 minutos, altura em que o central Mats Hummels já tinha feito o resultado, bisando com golos aos 53 e 71 minutos, em casa do Arminia Bielefeld.

André Silva marcou, aos 65 minutos, o golo que permitiu ao Eintracht Frankfurt evitar derrota caseira ante o Werder Bremen, que se tinha adiantado aos 51 minutos, com tento do norte-americano Joshua Sargent.

Os oponentes somam agora os mesmos nove pontos do Estugarda, sexto classificado.

O Augsburgo venceu o lanterna-vemelha Mainz por 3-1 e continua a admirar no campeonato germânico.