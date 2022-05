Leipzig sobrevive a expulsão e vence Taça da Alemanha nos penáltis

Para o clube fundado em 2009, é o primeiro grande troféu, depois de ter sido finalista vencido na Taça em 2019

O Leipzig - André Silva jogou pouco mais de 60 minutos -, sobreviveu a uma expulsão à hora de jogo e conseguiu chegar ao desempate por grandes penalidades na Taça da Alemanha, numa final que lhe deu o primeiro título da história.

O avançado internacional português foi um dos sacrificados aos 61 minutos, dando lugar a Szoboszlai, poucos minutos depois do central Halstenberger ser expulso, devido a uma falta grosseira.

O Leipzig já perdia por 1-0, com o Friburgo a marcar aos 18 minutos, por intermédio de Eggestein, e foi já no último quarto de hora de jogo que o francês Nkunku - o melhor marcador do Leipzig na Liga alemã - deu alento à equipa.

O avançado francês apontou o golo do empate aos 76 minutos, perante a frustração do Friburgo, que no prolongamento ainda teve duas bolas nos ferros da baliza de Gulacsi, mas não evitou a lotaria das grandes penalidades.

Na sempre ingrata decisão na marca dos 11 metros, o Leipzig não falhou nenhuma grande penalidade, enquanto do lado do Friburgo Gunter e Demirovic falharam o segundo e quarto penáltis, permitindo ao Leipzig vencer por 4-2 nas grandes penalidades.

Para o clube fundado em 2009, é o primeiro grande troféu, depois de ter sido finalista vencido na Taça em 2019 (derrota com o Bayern Munique) e em 2021 (com o Borussia Dortmund), enquanto o Friburgo, campeão alemão em 1907, disputava a sua primeira final da Taça.