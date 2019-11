Leipzig sobe provisoriamente ao segundo lugar da Bundesliga

O adversário do Benfica na Liga dos Campeões venceu em casa do Hertha Berlim.

O Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, subiu este sábado provisoriamente ao segundo lugar do campeonato alemão, após vencer no terreno do Hertha Berlim, por 4-2, com um bis de Timo Werner, na 11.ª jornada.

O avançado alemão marcou aos 38 e 90+1 minutos e foi determinante no quarto triunfo consecutivo da sua equipa, em todas as competições, num encontro em que o Hertha Berlim até chegou a estar em vantagem.

Na capital germânica, Mittelstadt abriu a contagem, aos 32 minutos, mas, ainda antes do intervalo, o Leipzig deu a volta com uma grande penalidade de Werner, aos 38, e um remate certeiro do austríaco Sabitzer, aos 45+1.

Na segunda parte, Werner assistiu Kampl, aos 86 minutos, e bisou aos 90+1, antes de Selke reduzir a diferença para o Hertha, aos 90+2.

Com esta vitória, o Leipzig subiu provisoriamente ao segundo lugar da Bundesliga, com 21 pontos, menos um que o líder Borussia Monchengladbach, que só entra em campo no domingo.

O Leipzig recebe o Benfica em 27 de novembro, na quinta jornada do Grupo G da Champions.

Para se isolar provisoriamente no segundo posto, o Leipzig beneficiou do empate caseiro (3-3) do Schalke 04, quinto classificado, frente ao Fortuna Dusselford, com o avançado alemão Hennings a assinar um 'hat-trick' para a formação forasteira.

Destaque ainda para o Augsburgo, que somou apenas a segunda vitória na prova e abandonou os lugares de descida de divisão, depois de triunfar por 1-0 no campo do Paderborn, que continua com o estatuto de lanterna vermelha da Bundesliga.

Ainda este sábado, o Bayern Munique recebe o Borussia Dortmund, no jogo grande da ronda.