Leipzig, sem André Silva, vence Hoffenheim na Bundesliga

O Leipzig, com o avançado português André Silva no banco, recebeu e venceu o Hoffenheim por 3-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga alemã entre dois candidatos aos lugares de Champions.

Com uma entrada forte, a equipa resolveu o jogo ainda na primeira parte, com golos de Nkunku, aos cinco minutos, Halstenberg, aos 20 e Szoboslai, aos 44.

O triunfo mantém o Leipzig no quarto lugar, com 51 pontos, a um do Bayer Leverkusen, terceiro e que este domingo empatou na visita ao Bochum (0-0), e à frente de Friburgo, quinto, com 48, e Hoffenheim, sexto, com 44.

A equipa de André Silva, segundo melhor marcador do emblema (10 golos), atrás de Nkunku (17), atravessa a sua melhor fase na época, especialmente após a chegada do treinador Domenico Tedesco, que à 15.ª jornada substituiu o norte-americano Jesse Marsch.

Com o alemão, o Leipzig perdeu apenas dois jogos e está há oito jogos sem perder na Bundesliga, com seis vitórias e dois empates, além de estar nas meias-finais da Taça e nos "quartos" da Liga Europa.