Leipzig prepara renovação de estrela aconselhada a Florentino Pérez

Christopher Nkunku foi uma das grandes sensações da época 2021/22

Christopher Nkunku foi uma das grandes revelações desta temporada, tendo apontado 35 golos e 16 assistências em 52 jogos pelo Leipzig. As exibições do extremo francês despertaram a atenção do Real Madrid, mas segundo o jornal As, os alemães já se preparam para oferecer uma renovação de contrato ao jogador.

Avança a fonte que vários conselheiros do presidente merengue já recomendaram Nkunku a Florentino Pérez, mas o Leipzig não faz qualquer tenção de permitir a venda do extremo de 24 anos neste verão, tendo-lhe fixado um preço à volta dos 150 milhões de euros.

O clube onde milita André Silva estará a preparar-se para estender o vínculo do francês, válido até 2024, em dois anos, oferecendo-lhe ainda um aumento salarial considerável.

Os responsáveis do clube acreditam que Nkunku estará no Mundial do Catar, de onde sairá ainda mais valorizado, equacionando apenas a venda nessa altura.

Nkunku, na terceira época ao serviço do Leipzig, foi o grande abono da equipa, tendo terminado a Bundesliga na quarta posição da lista de melhores marcadores (20 golos), somente atrás de Erling Haaland, Patrik Schick e Robert Lewandowski.