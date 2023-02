Leipzig perguntou ao Union Berlim por Isco e a resposta fez furor: ora veja

Internacional espanhol chegou a ser dado como certo no clube de Berlim, mas negócio não se consumou. Troca de mimos gerou muita celeuma nas redes sociais

No futebol do séc XXI, a guerra entre clubes também se protagoniza nas redes sociais. Na Alemanha, Union de Berlim e RB Leipzig trocaram alguns mimos que não deixaram de agitar os internautas.

Perante uma publicação do clube da capital, o Leipzig perguntou por Isco, numa clara alusão ao negócio do internacional espanhol que parecia feito e que não andou para a frente devido a exigências de última hora do jogador.

A resposta do Union, com a pergunta: "Tradition?" (Tradição?), não se fez esperar e gerou muita celeuma nas redes sociais.

A imprensa espanhola revelou que o Leipzig também estava interessado no antigo jogador do Real Madrid, que chegou mesmo a fazer exames médicos para ser reforço do Union, clube do central português Diogo Leite.