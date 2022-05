Leipzig marca nos descontos e assegura presença na Liga dos Campeões

André Silva foi titular na última jornada da Bundesliga

O Leipzig, com um golo nos descontos, assegurou este sábado a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, após empatar na visita ao Arminia Bielefeld, que consumou a descida à segunda divisão alemã, um ano após subir.

Com a André Silva a titular, o Leipzig precisava de apenas um ponto no campo do Arminia, penúltimo classificado e ainda com possibilidade de ficar na Bundesliga, para garantir a Champions, mas acabou por sofrer, já que o Friburgo também ainda podia chegar ao quarto lugar.

Com o lateral luso Guilherme Ramos em campo, o avançado Serra deu esperança à equipa da casa, aos 70 minutos, mas o central húngaro Orban, aos 90+2 minutos, refez a igualdade e juntou o Leipzig ao Bayer Leverkusen, Dortmund e Bayern nos apurados para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.

