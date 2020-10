Leipzig goleou e iguala o Frankfurt no topo de forma provisória

Triunfo por 4-0 frente ao Schalke 04.

O Leipzig goleou o Schalke 04, por 4-0, em jogo da terceira jornada, e igualou o Eintracht Frankfurt na liderança provisória da Liga alemã de futebol.

Um golo na própria baliza do suplente Can Bozdogan, aos 31 minutos, abriu caminho ao triunfo do Leipzig, frente ao Schalke 04, que alinhou de início com o português Gonçalo Paciência.

Ainda na primeira parte, o espanhol Angeliño, aos 35, e o húngaro Wili Orban, aos 45+2, ampliou a vantagem para o Leipzig, que viria a selar a goleada por Halstenberg, aos 80, na conversão de uma grande penalidade, frente ao Schalke 04, que ainda não pontuou.

Com este triunfo, o Leipzig soma os mesmos sete pontos do Eintracht Frankfurt, de André Silva, que hoje venceu por 2-1 na receção ao Hoffenheim. As duas equipas podem ser ultrapassadas pelo Augsburgo, que soma duas vitórias nos dois primeiros jogos e no domingo visita o Wolfsburgo.

O Eintracht foi a primeira equipa a "roubar" pontos na presente edição da Bundesliga ao Hoffenheim, que até começou a vencer com um golo de Andrej Kramaric, mas permitiu a reviravolta, com tentos de Daichi Camada, aos 55, e do ex-sportinguista Bas Dost, aos 71, após assistência de André Silva, que foi titular no conjunto de Adi Hütter.

Com o defesa português Raphael Guerreiro a titular, o Borussia Dortmund recebeu e venceu o Friburgo por 3-0, com golos de Erling Haaland (31 e 66 minutos) e Emre Can (47), e igualou Augsburgo, Hoffenheim e Werder Bremen no segundo lugar.

O Borussia Mönchengladbach venceu por 3-1 na visita ao Colónia, que continua sem pontuar na prova.

O Werder Bremen venceu o Arminia Bielefeld por 1-0 com um golo de Leonardo Bittencourt, aos 27, pouco depois de ter visto um golo ser anulado pelo videoárbitro, aos 21, enquanto Estugarda e Bayer Leverkusen empataram 1-1.

No domingo, o Bayern Munique, 12.º com três pontos, recebe o Hertha Berlim, que segue em 13.º, com os mesmos pontos do octocampeão.