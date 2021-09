Leipzig goleia e Leverkusen sobe ao segundo lugar da Bundesliga

Na Red Bull Arena, depois de três jogos para o campeonato sem ganhar, o Leipzig não deu hipóteses à formação da capital alemã

O Leipzig recebeu e venceu o Hertha Berlim por 6-0, enquanto o Bayer Leverkusen bateu o Mainz e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar da Liga alemã de futebol, ao cabo de seis jornadas.

Na Red Bull Arena, depois de três jogos para o campeonato sem ganhar, o Leipzig não deu hipóteses à formação da capital alemã (11.ª com seis pontos), marcando três golos em cada parte do jogo e arrecadando os três pontos que o colocam no 10.º lugar da Bundesliga, com sete pontos.

Nkunku (16 e 70), Poulsen (23), Mukiele (45+3), Forsberg (60) e Haidara (70) foram os marcadores de serviço do Leipzig, que contou com o contributo do internacional português André Silva a partir dos 65 minutos, quando foi lançado para o lugar de Poulsen.

O Bayer Leverkusen bateu o Mainz (quinto com 10 pontos) por 1-0, com golo de Florian Wirtz, subindo provisoriamente ao segundo lugar da Bundesliga, com 13 pontos, os mesmos que o Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões e que joga hoje com o Borussia Mönchengladbach.

Já o Hoffenheim ganhou em casa ao Wolfsburgo por 3-1, depois de ter estado em desvantagem no marcador. Baku adiantou os visitantes aos 25, mas ainda antes do intervalo, aos 45+2, Kramaric restabeleceu a igualdade.

No segundo tempo, o austríaco Christoph Baumgartner (74) e o checo Pavel Kaderabek (81) confirmaram a vitória do Hoffenheim, que está em nono com oito pontos, enquanto o adversário é quarto classificado com 13 pontos.

O Eintracht Frankfurt (12.º com cinco pontos) recebeu e empatou 1-1 com o Colónia (sexto com nove pontos), com o tunisino Ellyes Skhiri a adiantar os forasteiros aos 14, mas o colombiano Rafael Borre igualou o marcador aos 45+6.

E o Union Berlim (oitavo com nove pontos) beneficiou de um golo tardio (88 minutos) do avançado Kevin Behrens para vencer o Arminia Bielefeld (16.º com quatro pontos).