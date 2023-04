Leipzig faz ultimato a Dani Olmo: "Champions? Não, não queremos esperar tanto"

Internacional espanhol tem sido associado ao Barcelona. Termina contrato em 2024 e clube alemão quer avançar para a renovação o mais rápido possível

Dani Olmo continua a ser um valente ponto de interrogação no Leipzig. O internacional espanhol é seguido por vários clubes, incluindo o Barcelona, e o diretor desportivo dos alemães já avisou o jogador: a renovação é para avançar já.

"Liga dos Campeões? Não, não queremos esperar tanto tempo. Queremos saber com antecedência como as coisas vão correr. Esse é o objectivo", afirmou Max Eberl, diretor desportivo do Leipzig.

Dani Olmo tem contrato com o Leipzig até 2024. Está no atual quarto classificado da Bundesliga desde janeiro de 2020, um lugar que, recorde-se, dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.