Leipzig escorrega em casa e perde oportunidade de se isolar na liderança

O Leipzig desperdiçou este sábado a oportunidade de se isolar provisoriamente na liderança da liga alemã, ao ceder um nulo (0-0) caseiro frente ao Colónia, na 13.ª jornada, e pode mesmo ser relegado para o terceiro lugar.

A equipa comandada por Julian Nagelsmann até marcou logo à passagem do minuto três, por Amadou Haidara, mas viu o videoárbitro (VAR) anular o tento, por posição irregular, mantendo-se a igualdade sem golos até final, que deixa os locais com 28 pontos, os mesmos do primeiro classificado Bayer Leverkusen, ambos com mais um do que o campeão Bayern Munique, que ainda este sábado visita, precisamente, o campo do líder.

Um golo na própria baliza de Framberger e um outro de Ilsanker deram a vitória (2-0) ao Eintracht Frankfurt, que teve o internacional português André Silva no reduto do Augsburgo até ao minuto 77. Separados por um ponto na classificação, o Frankfurt é nono, com 17, e o Ausburgo 10.º, com 16.

O Borussia Mönchengladbach estava bem encaminhado para voltar aos triunfos, contudo, Kramaric (75) e Ryan Sessegnon (86) operaram a reviravolta no Borrusia Park para o Hoffenheim, depois do capitão e melhor marcador do "gladbach", Lars Stindl, que na sexta-feira renovou contrato, ter inaugurado o marcador, de penálti (34).

Os anfitriões, que hoje ficaram reduzidos a 10 elementos desde o minuto 79, face à expulsão de Marcus Thuram, mantêm os 18 pontos, no oitavo posto, e o Hoffenheim soma, agora, 15, na 11.ª posição, mais um do que Friburgo e Hertha de Berlim.

Ainda sem o lesionado Gonçalo Paciência, o Schalke 04, que na sexta-feira despediu o treinador Manuel Baum e fez regressar temporariamente o holandês Huub Stevens ao comando técnico, continua a viver um calvário a nível de resultados e, desta vez, foi derrotado (1-0) em casa pelo recém-promovido Arminia Bielefeld.

O conjunto de Gelsenkirchen mantém-se na cauda da tabela, com apenas quatro pontos somados, enquanto os visitantes estão em 16.º, com 10.

Com vida igualmente complicada na prova está o Mainz, no 17.º, com seis, depois do tento solitário anotado pelo jovem avançado Dinkci, ao minuto 90, ter garantindo o regresso às vitórias do Werder Bremen, 10 jogos oficiais depois.

A partir das 17:30, o líder Bayer Leverkusen e o campeão Bayern Munique entram em campo para lutar pela liderança.