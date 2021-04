Leipzig empata em casa e Bayern tem pode aumentar vantagem

Leipzig escorrega em casa e pode ficar mais longe do líder Bayern

O Leipzig, segundo classificado, cedeu um empate a zero na receção ao Hoffenheim, na abertura da 29.ª jornada, e pode ver o Bayern Munique aumentar a vantagem no topo da Liga alemã de futebol.

A formação comandada por Julian Nagelsmann foi incapaz de concretizar as oportunidades que foi criando, particularmente no segundo tempo, e somou o terceiro jogo seguido sem conseguir vencer em casa.

Os "touros vermelhos" ainda festejaram um golo aos 90+6 minutos, quando Yussuf Poulsen, que tinha entrado no decorrer da etapa complementar, cabeceou de forma certeira, após um canto, só que o tento foi anulado, com recurso ao videoárbitro (VAR), uma vez que a bola resvalou na mão do avançado dinamarquês antes de entrar na baliza do Hoffenheim.

Apesar de se manter no segundo lugar, com 61 pontos, o Leipzig pode ficar mais longe do líder Bayern Munique (65), que no sábado visita o Wolfsburgo (54), terceiro colocado.

Já o Hoffenheim averbou a quinta partida consecutiva sem vencer na Bundesliga e segue no 11.º posto, com 32 pontos.