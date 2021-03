Leipzig cede empate com Eintracht e deixa "fugir" o líder Bayern Munique

O Leipzig atrasou-se este domingo na perseguição ao líder Bayern Munique, ao ceder um empate 1-1 na receção ao Eintracht Frankfurt, em jogo da 25.ª jornada da Liga alemã de futebol.

A formação comandada por Julian Nagelsmann até esteve na frente do marcador, graças a um golo do sueco Emile Forsberg, aos 46 minutos, aproveitando uma defesa incompleta de Kevin Trapp após remate de Justin Kluivert.

Contudo, os visitantes repuseram a igualdade aos 61 minutos, através do japonês Daichi Kamada, na sequência de uma assistência do internacional português André Silva, terceiro melhor marcador da Bundesliga (19 golos), que ficou em "branco" pelo segundo jogo seguido.

Apesar do empate, o Leipzig, que vinha de seis vitórias na competição, mantém-se no segundo posto, com 54 pontos, mas está agora a quatro do líder Bayern, que no sábado venceu por 3-1 no reduto do Werder Bremen.

Já o Eintracht Frankfurt somou a terceira partida seguida sem vencer e ocupa o quarto posto, com 44 pontos, tendo apenas mais dois do que o Borussia Dortmund (42), que na véspera bateu o Hertha e acabou por "roubar" o quinto lugar ao Bayer Leverkusen.

Os "farmacêuticos" foram hoje surpreendidos, em casa, pelo Arminia Bielefeld, que venceu por 2-1 e colocou fim a uma série de sete encontros sem triunfar.

Os japoneses Ritsu Doan, aos 18 minutos, e Masaya Okugawa, aos 57, assinaram os golos dos forasteiros, que saltaram da penúltima para a 15.ª posição da Bundesliga, enquanto o checo Patrick Schick marcou, aos 85 minutos, o tento do Leverkusen, que segue no sexto lugar, com 40 pontos.