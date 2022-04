Leipzig anuncia reforço para a baliza, mas só chega em 2024

Guarda-redes do Genk vai preparar-se para a sucessão de Peter Gulácsi.

O Leipzig anunciou esta terça-feira o jovem Maarten Vandevoordt como reforço para a baliza, mas apenas para... 2024.

Vandevoordt, 20 anos, é guarda-redes dos belgas do Genk e assinou contrato até 2029 com o emblema alemão, que pretende garantir tempo de jogo ao guardião para prepará-lo para suceder ao experiente Peter Gulácsi, de 31 anos, que atualmente defende a baliza do clube, tendo contrato até 2025.

Maarten Vandevoordt formou-se no Genk e estreou-se na equipa principal em 2019, tendo disputado nove jogos, assumindo mais tarde o posto em definitivo. Vandevoordt foi também o guarda-redes mais jovem de sempre a jogar na Liga dos Campeões.

Esta temporada, soma 44 jogos realizados pelo clube belga.