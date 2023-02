Leilões de Demiral para ajudar a Turquia chegaram a Messi e Haaland

Antigo jogador do Sporting está incansável a contactar estrelas, que doam camisolas autografadas em jogo para leiloar com o fim de ajudar nas zonas afetadas pelo terramoto

Merih Demiral, ex-Sporting, angariou há dias 246 mil euros com o leilão das camisolas assinadas de Ronaldo (foi a mais valiosa e rendeu 199 mil euros), Bonucci e Dybala, e entretanto tem sido incansável a contactar craques internacionais para fazer o mesmo e continuar a juntar dinheiro para ajudar as vítimas do sismo no seu país, a Turquia.

Estão neste momento em leilão as camisolas autografadas de Morata, Griezmann, Harry Kane, Kevin de Bruyne, Haaland, Hazard e Messi, sendo que apenas a de Hazard continua sem ofertas.

O leilão pode ser acedido aqui.