Leicester volta a perder pontos na luta pelos lugares cimeiros da Premier League

Segundo empate consecutivo no campeonato, agora frente ao Crystal Palace.

O Leicester perdeu esta segunda-feira dois pontos na deslocação ao terreno do Crystal Palace, em jogo da ronda 16 da Premier League. A equipa de Brendan Rodgers averbou a segunda igualdade seguida, depois do 2-2 na receção ao Manchester United.

O Leicester teve uma soberana chance para se colocar na frente ao marcador, mas Iheanacho falHou uma grande penalidade ao minuto 19 de jogo. Com um nulo ao intervalo, o primeiro golo do encontro surgiu aos 58', por Zaha, figura do Crystal Palace. O melhor que os foxes conseguiram foi salvar um ponto, graças a Barnes, a sete minutos dos 90.

Com este resultado, o Leicester iguala de forma provisória o Everton no segundo lugar, com 29 pontos, a três do líder Liverpool, que ainda vai entrar em cena nesta ronda. O Crystal Palace é 13.º com 19.