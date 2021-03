Leicester vence Manchester United e avança na Taça de Inglaterra

O Leicester venceu o Manchester United (3-1), este domingo, no King Power Stadium, e está na meia-final da Taça de Inglaterra.

O Leicester está na meia-final da Taça de Inglaterra. Com grande exibição de Kelechi Iheanacho, com dois golos e uma assistência, a equipa do técnico Brendan Rodgers venceu o Manchester United por 3-1, este domingo, no King Power Stadium, e apurou-se para enfrentar o Southampton na fase seguinte da prova. Chelsea-Manchester City disputam o outro jogo da meia-final. Os jogos estão marcados para o dia 17 de abril.

O técnico do United, Solskjaer, optou por poupar alguns dos principais jogadores, entre eles o português Bruno Fernandes - entrou aos 64', quando a equipa já perdia na altura por 2-1.

O primeiro golo do jogo veio aos 24 minutos, com uma falha do trinco brasileiro Fred, que tentou recuar para Henderson, mas o passe saiu muito fraco. Iheanacho foi mais rápido, passou pelo guarda-redes e finalizou para a baliza vazia.

O empate do Manchester United veio ainda na primeira parte. Cruzamento de Pogba, Donny van de Beek deixou a bola passar e Greenwood rematou com o pé esquerdo para deixar tudo igual. O Leicester voltou a ficar à frente do marcador aos 52'., quando Youri Tielemans tabelou com Iheanacho, avançou em velocidade e, de longe, disparou o tiro com o pé direito, rasteiro, no canto inferior direito da baliza.

Aos 78', novamente o nigeriano do Leicester apareceu no jogo. Após livre batido por Albrighton, Iheanacho cabeceou, Henderson ainda tocou na bola, mas não evitou o bis do avançado: 3-1.

Confira abaixo os golos do jogo:

1-0

Iheanacho pounces #EmiratesFACup @LCFC pic.twitter.com/fsDMmmokJm - Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

1-1

Donny van de Beek lets it run... Mason Greenwood applies the finish #EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/CDqzxpVKik - Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

2-1

Youri Tielemans #EmiratesFACup @LCFC pic.twitter.com/sKAElg6f1n - Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 21, 2021

3-1