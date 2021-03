Leicester sobe ao segundo lugar da Premier League com hat-trick de Iheanacho

Iheanacho marcou o primeiro hat-trick na Premier League, repetindo o que tinha alcançado em janeiro de 2016, mas na Taça de Inglaterra, quando alinhava no Manchester City.

O avançado Kelechi Iheanacho assinou o primeiro hat-trick ao serviço do Leicester, na goleada por 5-0 sobre o Sheffield United, da 28.ª jornada, que permitiu aos foxes subirem, provisoriamente, ao segundo lugar da Liga inglesa.

O internacional nigeriano marcou aos 39, 69 e 78 minutos, sendo que, pelo meio, aos 64, o espanhol Ayoze Pérez dilatou a vantagem, antes de o galês Ethan Ampadou fixar o resultado, com um golo na própria baliza, aos 80.

O Leicester, que contou com o internacional português Ricardo Pereira no onze, subiu ao segundo lugar da competição, com 56 pontos, mais dois do que o Manchester United, terceiro, que recebe ainda hoje o West Ham.

Um dia depois de ter anunciado a saída do treinador Chris Wilder, o Sheffield United somou a 23.ª derrota no campeonato, no qual ocupa o 20.º e último lugar, com 14 pontos, aproximando-se a passos largos da despromoção ao segundo escalão.

Após cinco jogos sem vencer, o Brighton, 16.º classificado, voltou a sorrir na Premier League, ao bater o Southampton por 2-1, e afastou-se, ainda que ligeiramente, da zona de despromoção.

Lewis Dunk e Leandro Trossard marcaram os golos dos seagulls, enquanto Che Adams anotou o tento dos saints, que ocupam o 14.º posto.