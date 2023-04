Leicester procura treinador interino: os dois candidatos apontados

Rafael Benítez e Martin O"Neill são os nomes apontados ao comando temporário dos foxes, que viram Brendan Rodgers deixar o cargo após a equipa ter caído para a zona de despromoção da Premier League.

Após Brendan Rodgers ter deixado de ser treinador do Leicester no domingo, na sequência da derrota frente ao Crystal Palace (1-2), que resultou na queda para a zona de despromoção da Premier League, a Sky Sports avança esta quarta-feira os dois candidatos ao comando interino dos foxes até ao final da temporada.

Rafael Benítez, sem clube desde que saiu do comando técnico do Everton, em janeiro de 2022, é um dos nomes apontados, acompanhado de Martin O"Neill, que anda afastado dos bancos desde que deixou o Nottingham Forest, em 2019.

Quanto ao sucessor permanente de Rodgers, a estação britânica assegura que Graham Potter, despedido do Chelsea no domingo, e Thomas Frank, atual treinador do Brentford, são as opções em cima da mesa para o Leicester, ainda que nenhuma proposta oficial tenha sido enviada até ao momento.

À 29.ª jornada da Premier League, os foxes ocupam a penúltima posição da Premier League, estando a dois pontos dos lugares de permanência (25).