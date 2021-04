Leicester opera reviravolta frente ao Crystal Palace e consolida terceiro lugar

O internacional português Ricardo Pereira voltou a não sair do banco preterido pelo belga Timothy Castagne no flanco direito.

O Leicester venceu esta segunda-feira na receção ao Crystal Palace 2-1, no fecho da 33.ª jornada da Liga inglesa, mas teve de dar a volta ao resultado, e mantém-se firme no terceiro lugar.

O Cristal Palace adiantou-se no marcador logo aos 12 minutos, pelo avançado costa-marfinense Wilfred Zaha, resultado com que se chegou ao intervalo, mas o Leicester operou a reviravolta na segunda parte, com golos do belga Timothy Castagne e do avançado nigeriano Kelecho Ihneacho, aos 50 e 80, respetivamente.

O internacional português Ricardo Pereira voltou a não sair do banco preterido pelo belga Timothy Castagne no flanco direito, autor do primeiro golo do Leicester, no habitual sistema de 3x4x1x2 utilizado pelo técnico Brendan Rodgers.

Com este triunfo, o Leicester consolidou o terceiro lugar, com 62 pontos, mais quatro do que o Chelsea, que soma 58 e fecha os quatro primeiros lugares que dão acesso à Liga dos Campeões Europeus, enquanto o Manchester City continua a liderar, com 77 pontos, seguido do Manchester United, com 67.