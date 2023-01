Leicester negoceia central do Copenhaga: Soyuncu com via aberta para Madrid

Victor Kristiansen deve custar 20 milhões de euros aos foxes, que já preparam saída do turco para o Atlético. Defesa é um dos grandes objetivos de Simeone para a reabertura do mercado

Victor Kristiansen, central do Copenhaga, pode estar próximo de se tornar no mais recente reforço do Leicester.

De acordo com o Telegraph, os foxes devem pagar 20 milhões de euros pelo jogador, que será o substituto de Soyuncu. O turco termina contrato no verão e, por isso, está a caminho do Atlético de Madrid.

Com apenas 20 anos, Victor Kristiansen assumiu-se na equipa principal do Copenhaga a partir de 2020/2021. O jogador ainda não se estreou pela seleção A da Dinamarca.