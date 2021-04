Leicester não aproveita superioridade numérica e empata com Southampton

Central dinamarquês Jannik Vestergaard foi expulso logo aos 10 minutos.

O Leicester, a jogar em superioridade numérica desde os 10 minutos, foi incapaz de vencer o Southampton no Saint Mary's Stadium, acabando por empatar 1-1, na 34.ª jornada da Premier League.

O jogo ficou marcado pela expulsão do central dinamarquês Jannik Vestergaard, logo aos 10 minutos, por uma falta grosseira, mas o Southampton nunca se desequilibrou em termos defensivos, tanto mais que o treinador austríaco Ralph Hasenhuttl sacrificou logo um médio, Nathan Tella, por um central, o ganês Mohamed Salisu, e manteve sempre a defesa do Leicester em sentido com os seus ataques rápidos e contra-ataques.

De resto, foi o Southampton a primeira equipa a marcar, aos 61 minutos, na execução de um penálti, por James Ward Prowse, mas o Leicester empatou sete minutos depois, aos 68, pelo central norte-irlandês Jonny Evans.

O internacional português Ricardo Pereira foi mais uma vez preterido pelo belga Timothy Castagne no lado direito do sistema de 3x4x1x2, habitualmente utilizado pelo treinador Brendan Rodgers, e não chegou a sair do "banco".

Com este empate, o Leicester segue em terceiro lugar, isolado, com 63 pontos, mais cinco do que o Chelsea (menos um jogo), que fecha os quatro lugares que dão acesso à Liga dos Campeões Europeus da próxima época, mas a "Premier League" é liderada pelo Manchester City, com 77, seguido do Manchester United, com 67, os quais ainda não entraram em ação nesta jornada, quando faltam cinco para o final da competição.