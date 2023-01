Leicester e Leeds vencem e seguem na Taça de Inglaterra

Já o Liverpool, detentor do troféu, prossegue no domingo a defesa do título.

O primodivisionário Leicester impôs-se este sábado na quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, por 1-0, no reduto do Walsall, da quarta divisão, graças a um golo marcado pelo nigeriano Iheanacho aos 68 minutos, apenas cinco após ter substituído o zambiano Patson Daca e depois de o belga Tielemans ter desperdiçado uma grande penalidade para os visitantes, aos 48.

O Leeds encontrou menos resistência por parte do Accrington, vencendo por 3-1 na visita à equipa do terceiro escalão, enquanto o Southampton, lanterna-vermelha da Liga inglesa, bateu o Blackpool, também em zona de despromoção, mas na divisão secundária, por 2-1, com um "bis" do francês Perraud.

A quarta ronda da prova, equivalente aos 16 avos de final, arrancou na sexta-feira, com a vitória do Manchester City sobre o Arsenal, por 1-0, num confronto que opôs o bicampeão inglês ao atual líder destacado da Premier League.

O Liverpool, detentor do troféu na Taça de Inglaterra, prossegue no domingo a defesa do título, ao deslocar-se ao terreno do Brighton, numa altura em que ambos ocupam posições inabituais no escalão principal: os anfitriões são sextos classificados e os visitantes apenas nonos.