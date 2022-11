Leicester e Bournemouth avançam na Taça da Liga inglesa

O Bournemouth imperou na receção ao Everton, que teve o luso Rúben Vinagre de início no encontro dos 16 avos de final.

Leicester e Bournemouth avançaram esta terça-feira na Taça da Liga inglesa, após vencerem Newport (3-0) e Everton (4-1), respetivamente.

Apesar de ainda estar a recuperar posições na Premier League, após um mau começo, o Leicester deu esta terça-feira uma boa resposta na receção ao muito acessível Newport, por culpa do remate certeiro de James Justin (44) e de um bis de Jamie Vardy (70 e 82).

No duelo entre duas equipas do primeiro escalão, o Bournemouth imperou na receção ao Everton, que teve o luso Rúben Vinagre de início no encontro dos 16 avos de final.

No Estádio Vitality, o jamaicano Jamal Loew colocou os cherries na frente, à passagem do minuto sete, e Stanislas (47) dilatou a vantagem já no segundo tempo, antes de Gray encurtar distâncias para os toffees, que voltaram a sofrer pelos pés do dinamarquês Emiliano Marcondes (76) e de Jaidon Anthony (82).