Leicester de Ricardo Pereira vence Brighton e fica à espera do dérbi de Manchester

Leicester venceu por 2-1 no reduto do Brighton

Com Ricardo Pereira a titular, os "foxes" suaram para bater o Brighton.

O Leicester, com o português Ricardo Pereira a titular, isolou-se este sábado no segundo lugar provisório da Liga inglesa, após tangencial triunfo por 2-1 na visita ao Brighton, na 27.ª jornada da prova.

Adam Lallana adiantou os anfitriões aos 10 minutos, mas o Leicester respondeu com golos do nigeriano Kelechi Iheanacho, aos 62, e do ganês Daniel Amartey, aos 87 minutos, aproveitando uma saída em falso do guarda-redes, após um pontapé de canto.

O Manchester City, dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, lidera a prova, com 65 pontos, mais 12 do que o Leicester (com mais um jogo) e 14 do que o Manchester United, de Bruno Fernandes, que no domingo visita, precisamente, o rival da cidade, e pode recuperar o segundo posto, em caso de triunfo.