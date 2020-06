Leicester continuará a jogar no seu estádio

Apesar das novas medidas de confinamento em Inglaterra, os foxes continuam a jogar em casa

O Leicester anunciou esta terça-feira que continuará a efetuar os seus jogos da Premier League no seu estádio, apesar do Governo ter ordenado um novo confinamento devido a um aumento de novos casos de covid-19 na cidade.

"O clube consultou hoje as autoridades locais, o seu grupo de conselheiros de segurança e a assessoria da Premier League na sequência das medidas anunciadas pelo governo na segunda-feira em relação ao surto de coronavírus na cidade. Todas as partes continuam convictas, graças à implementação do novo plano operacional contra a covid-19 na cidade, que a atividade do clube possa prosseguir em segurança com o protocolo em vigor", pode ler-se no comunicado emitido hoje pelos foxes.

O clube informou ainda que os treinos da equipa principal continuarão a realizar-se no 'Belvoir Drive' (centro de treinos do clube) e que os próximos jogos da Premier League em casa vão disputar-se no 'King Power Stadium'.

O Leicester, clube de Ricardo Pereira, ocupa atualmente o terceiro lugar na I Liga inglesa, lugar que garante uma vaga na edição da Liga dos Campeões do próximo ano, com mais um ponto do que o Chelsea, que é quarto classificado, e mais quatro do que o Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, que se encontra no quinto posto.

Dos sete jogos que ainda faltam disputar ao Leicester esta temporada, três deles serão realizados no King Power Stadium, contra o Crystal Palace, o Sheffield United e o Manchester United.

"O clube continua apto para se adaptar a uma situação que está em constante evolução e às medidas agora tomadas. Caso tenhamos de modificar os protocolos existentes, fá-lo-emos", pode ainda ler-se no comunicado do clube, que fez saber também que a sua loja no estádio foi encerrada em conformidade com as medidas destinadas ao comércio considerado não essencial.

O governo britânico anunciou na segunda-feira um aperto nas medidas de contenção em Leicester devido a um surto de novas infeções pelo novo coronavírus, numa altura em que as restrições vão ser mais apertadas em toda a Inglaterra a partir do próximo fim de semana.