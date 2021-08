Leicester confirma a contratação de Vestergaard: "É uma equipa especial"

Jannik Vestergaard, novo defesa do Leicester

O jogador de 29 anos assinou contrato no King Power Stadium até 2024.

O Leicester City confirmou esta sexta-feira a contratação do defesa Jannik Vestergaard. O antigo jogador do Southampton assinou contrato no King Power Stadium até 2024.

"Estou muito feliz e muito animado para começar. É uma equipa especial que tem estado muito bem ao longo de muitos anos e acho o projeto muito, muito emocionante, até mesmo quando estava de fora a olhar para dentro. Fazer parte disso é muito importante para mim", disse Vestergaard, em entrevista ao site oficial da nova equipa.

O internacional dinamarquês de 29 anos poderá enfrentar o Wolverhampton na estreia da Premier League no sábado, no King Power Stadium. Na última época, fez 32 jogos e jogou seis vezes pela Dinamarca no Euro'2020.