Leicester City vence e invade o segundo lugar da Premier League

O Leicester City subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar da Liga inglesa de futebol, com um triunfo caseiro sobre o também surpreendente Southampton, por 2-0, na 19.ª jornada da prova.

No Estádio King Power, com Ricardo Pereira como suplente não utilizado, o Leicester chegou ao triunfo com golos de Maddison, aos 37 minutos, e de Barnes, aos 90+5, e ficou, 'à condição', a apenas um ponto do líder Manchester United, que nesta ronda vai ao terreno do campeão Liverpool.

Por seu lado, o Southampton segue no oitavo posto e falhou a possibilidade de se colocar nas posições de acesso à Liga dos Campeões.

Depois de duas derrotas e um empate nos três últimos jogos, o Chelsea regressou às vitórias na 'Premier League', com um golo de Mount, aos 78 minutos, a ser determinante para bater o vizinho Fulham, no Craven Cottage.

Os "blues" seguem no sétimo posto, enquanto os "vizinhos" londrinos, que contaram com Ivan Cavaleiro a titular, estão em zona de despromoção, no 18.º e antepenúltimo lugar.

Com Helder Costa a assistir ao jogo no banco de suplentes, o Leeds United foi derrotado em casa pelo Brighton, enquanto o West Ham foi vitorioso (1-0) na receção ao Burnley.