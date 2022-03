Legado de Bielsa chegou a um "pub" de Leeds: conheça a história

Um bar de Leeds, "The Old Peacock", decidiu homenagear Marcelo Bielsa, ex-técnico do clube da cidade, mudando o nome do estabelecimento para "The Bielsa" até ao final da temporada.

Após ter sido consumada a saída de Marcelo Bielsa, há pouco mais de uma semana, do comando do Leeds United, histórico clube inglês que voltou à Premier League após 16 anos de ausência sob o comando do argentino, começaram a surgir as primeiras homenagens ao treinador.

O nome do "The Old Peacock", "pub" centenário onde os adeptos do Leeds se juntam antes dos jogos, foi alterado até ao final da época. O dono do bar, Jamie Lawson, explicou as razões para a homenagem ao técnico de 66 anos, "Quisemos apenas fazer algo que mostrasse o nosso amor por este grande homem e por tudo que fez pelo Leeds".

No clube desde 2018, Bielsa conseguiu a subida ao primeiro escalão do futebol inglês em 2020, e para além disso encantou os adeptos dos "Whites" com o seu característico futebol ofensivo.