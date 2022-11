Reviravolta épica do Leeds no dia em que o Wolverhampton voltou a perder

No Molineux Stadium, ainda sob o comando de Steve Davis, que substituiu o despedido Bruno Lage, os Wolves estiveram a vencer por 2-1, com golos de Gonçalo Guedes (12 minutos) e Rúben Neves (35), de penálti, mas acabaram por perder

O Wolverhampton somou novo desaire na Premier League este sábado, dia em que o penúltimo classificado anunciou que o espanhol Julen Lopetegui será o novo treinador da equipa, recheada de jogadores portugueses.

No Molineux Stadium, ainda sob o comando de Steve Davis, que substituiu o despedido Bruno Lage, os "lobos" estiveram a vencer por 2-1, com golos de Gonçalo Guedes (12 minutos) e Rúben Neves (35), de penálti, já depois de Lallana adiantar o Brighton (10).

Muito perto do intervalo, o japonês Mitoma (44), assistido por Lallana, ainda fez o 2-2, mas Nelson Semedo, com falta sobre o nipónico e expulsão, deixou os "wolves" em dificuldades à beira do intervalo (45+5).

A equipa resistiu quase toda a segunda parte, mas muito perto do final Pascal Gross fez o 3-2 para o Brighton, que sobe, à condição, ao sexto lugar, enquanto o Wolverhampton, que teve ainda em campo José Sá, João Moutinho e Podence, mantém-se no 19.º e penúltimo lugar.

Numa tarde de muitos golos, destaque para a reviravolta no Leeds-Bournemouth, com a equipa da casa a perder por 3-1 aos 48 minutos, mas a acabar vencer por 4-3, e para o empate alcançado pelo "lanterna vermelha" Nottinham ao "cair do pano" (90+6), diante do Brentford.

Ainda este sábado, o Everton recebe o Leicester, numa jornada que fica concluída apenas no domingo, com os restantes cinco jogos, entre os quais o Chelsea-Arsenal e o Tottenham-Liverpool