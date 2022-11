Leeds vai pagar 21 milhões de euros por jogador que fez 48 minutos

Augustin foi emprestado pelo Leipizg ao Leeds United num acordo que previa uma cláusula de compra obrigatória no valor de 21 ME. Os ingleses não quiseram pagar, mas perderam em tribunal.

O Leeds terá de pagar 21 M€ ao RB Leipzig, após perder o recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, que deu razão à decisão da FIFA que obriga o clube inglês a honrar a cláusula de compra obrigatória estabelecida no contrato de cedência do avançado Jean-Kévin Augustin, em janeiro de 2020, válida em caso de promoção.

Devido a lesões, o francês, agora no Basileia, jogou apenas 48" nos ingleses.