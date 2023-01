Leeds vai ganhando na Taça de Inglaterra e o golo foi espetacular: veja

Antes dos 30 segundos, Gnonto, a passe do ex-Benfica Rodrigo, fuzilou a baliza do Cardiff e inaugurou o marcador para a equipa da casa. Este é o segundo e decisivo encontro, após empate no País de Gales

Pura classe #sporttvportugal #TAÇADEINGLATERRA #Leeds #Cardiff pic.twitter.com/pX8NJ2ESg1 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 18, 2023